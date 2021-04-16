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Kültür Sanat

Contemporary Istanbul, 1-6 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak

Bu yıl 15. edisyonu düzenlenen Contemporary Istanbul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Türkiye'deki çağdaş sanat galerilerinin katılımıyla kapılarını açacak.

Ahmet Esad Şani   | 16.04.2021
Contemporary Istanbul, 1-6 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

İSTANBUL (AA) - 15. Contemporary Istanbul, Türkiye'deki çağdaş sanat galerilerinin katılımıyla 1-6 Haziran'da yapılacak.

Güncellenen tarihlere göre, fuarın "VIP Ön İzlemesi" 1-2 Haziran, "Genel Ziyaretçi" programı ise 3-6 Haziran'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonları'nda gerçekleştirilecek.

Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve galerilerle birlikte hareket eden Contemporary Istanbul, 15. edisyonunda sadece Türkiye'nin önde gelen galerileriyle ziyaretçilere ulaşacak.

Ziyaretçilerin salgın tedbirlerine uyularak ve gerekli kontroller sonrasında salona alınacağı fuarda, ön izleme günleriyle birlikte, çağdaş sanat performansları, solo sergiler ve galeriler tarafından eserleri sergilenen sanatçıların katılımıyla "Sanatçı Günü" etkinlikleri yapılacak.

Her yıl yeni medya sanatından yenilikleri bir araya getiren "Plugin" bölümünde ise Esra Özkan küratörlüğünde "post-" teması üzerinden insan-makine iletişimindeki akışa, yapay zekaya, insan-sonrası tartışmalarına, dijital karakterlere, birbiri içine geçen ve ayrılan yeni medyanın farklı yaklaşımlarına ve biyo sanat gibi üretim şekillerine yer verilecek.

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