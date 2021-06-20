Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Malatya Polis Akademisi Mezuniyet Töreni”nde konuşuyor Milli gemiye içinde birçok mesajı barındıran özel amblem
logo
Kültür Sanat

Cemil Meriç'in oğlu Mahmut Ali Meriç vefat etti

Mütefekkir Cemil Meriç'in oğlu, Prof. Dr. Ümit Meriç'in abisi avukat Mahmut Ali Meriç, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Salih Şeref   | 20.06.2021
Cemil Meriç'in oğlu Mahmut Ali Meriç vefat etti

İstanbul

Vefatından sonra Cemil Meriç'in eserlerinin yeniden yayına hazırlayan oğlu Mahmut Ali Meriç, bir süredir tedavi gördüğü Şişli Memorial Hastanesi'nde dün vefat etti.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Üstad Cemil Meriç'in oğlu Mahmut Ali Meriç Rahmeti Rahman'a kavuşmuş. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; başta Ümit Meriç Hanımefendi olmak üzere bütün yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Hakkında

Cemil Meriç ve Fevziye Meriç'in ilk çocuğu Mahmut Ali Meriç 1 Nisan 1945'te dünyaya geldi.

Saint-Joseph Lisesi'nin ardından İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitiren Meriç, Fransa'da hukuk alanında yüksek lisans yaptı.

Bir dönem Meydan Larousse ansiklopedisinde editörlük yapan Mahmut Ali Meriç, İletişim Yayınları arasında çıkan "Bir Dünyanın Eşiğinde", "Bu Ülke", "Işık Doğudan Gelir", "Jurnal 1-2", "Kültürden İrfana", "Mağaradakiler" ve "Umrandan Uygarlığa"nın da aralarında olduğu Cemil Meriç'in eserlerini yayına hazırladı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi satıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Cemil Meriç'in oğlu Mahmut Ali Meriç vefat etti

Cemil Meriç'in oğlu Mahmut Ali Meriç vefat etti

Mütefekkir yazar Cemil Meriç, vefatının 34. yılında anıldı

Hayatını Türk irfanına adayan münzevi ve mütecessis fikir işçisi: Cemil Meriç