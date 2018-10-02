'Capernaum' adlı film sanatseverlerle buluştu

Antalya Film Festivali kapsamında, mülteci olarak yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ailesine dava açan bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı "Capernaum" adlı filmin gösterimi yapıldı.

Fotoğraf: AA / Mustafa Çiftçi

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, mülteci bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı "Capernaum" adlı yarışma filmi sanatseverlerle buluştu.

Lübnan ve ABD yapımı filmin gösterimi, Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmin sonunda yapımcısı Khaled Mouzanar, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Aynı zamanda filmin müziğini de yapan Mouzanar, Capernaum'un İncil metinlerinde geçen, lanetlenmiş bir şehir anlamına geldiğini, Fransız edebiyatında da kaos anlamında kullanıldığını söyledi.

Filmde Suriyeli bir mültecinin hikayesini anlattıklarını dile getiren Mouzanar, Ortadoğu'nun kötü bir dönemden geçtiğini, bölgede bir kaos ortamının bulunduğunu bildirdi.

Lübnan'da yaşanan bir hikayeyi filme yansıttıklarını, kendisi zor şartlarda yaşamasına rağmen başkalarına yardım eden "Zain" adlı bir çocuğun ailesiyle yaşadığı dramı konu aldıklarını anlatan Mouzanar, Lübnan'da buna ilişkin çok sayıda hikaye olduğunu ifade etti.

Filmdeki tüm oyuncuların amatör olduğunu aktaran Mouzanar, "Zain"i oynayan Zain Al Rafeea'yı da gecekonduda bulduklarını bildirdi.

Filmle gerçek yaşantıları doğru karakterlerle beyaz perdeye taşımak istediklerini vurgulayan Mouzanar, "Filmi izleyenlerin dünyaya bakış açıları değişsin, bir de 'Zain'in açısından dünyaya baksın, bu doğrultuda adım atsınlar' istedik. Temel amacımız buydu." diye konuştu.

Filmle çoğu oyuncunun hayatının değiştiğini belirten Mouzanar, "Zain'in Norveç'e yerleşti, okula başladı. Zain'in filmdeki kardeşleri aslında birer dilenciydi, şimdi ise dilencilik yapmıyorlar, okula gidecekler. Balık vererek başladık ama balık tutmayı öğretmeye yönelik süreç ilerledi." dedi.

Filmde 11 yaşında evlendirilen ve hayatını kaybeden bir kız çocuğuna da yer verdiklerini aktaran Mouzanar, Lübnan'da çocuk gelinler probleminin ciddi boyutta olduğunu ifade etti.

Filmin konusu

Nadine Labaki'nin hem yönettiği hem de oynadığı Capernaum, kendi ailesine dava açan bir mülteci çocuk hakkında politik yönü kuvvetli bir film. Labaki, aile olgusunu irdelerken, çocukların gözünden politik vakalara da bakıyor ve neredeyse tamamı amatör olan oyuncularla gerçeklik duygusunu derinden hissettirmeyi başarıyor.

Capernaum, Cannes Film Festivali'nden de 3 ödül aldı.

Muhabir: Hatice Özdemir Tosun