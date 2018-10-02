Fotoğraf: AA/Merve Sarıkaya

İSTANBUL - Aişe Hümeyra Bulovalı

İranlı foto muhabiri Enayat Asadi, "Önce kendimi, daha sonra da etraftaki olayları gözlemleyerek hikayelerin peşinden gidiyorum. Bence fotoğrafçılıkta da olması gereken önce kendi kalbine ve iç sesine kulak vermek. Ancak o zaman insanların gerçek hislerini anlayabilirsin." dedi.

2018 Istanbul Photo Awards'ta "Seri Haber" dalında ikincilik ödülüne değer görülen Asadi, AA muhabirine çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Foto muhabirliğine 2009 yılında başlayan Asadi, meslek hayatında ilk olarak 2009 ve 2011 yılları arasında Afganistan'da çalıştığını söyledi.

"Etraftaki olayları gözlemleyerek hikayelerin peşinden gidiyorum"

Asadi, Afganistan'da kaldığı dönemde oradaki iç savaşı fotoğraflamaya çalıştığını, daha sonra İran'a dönerek farklı projelere imza atmak için çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Fotoğraf çekerken öncelikle kendi iç dünyasını yansıtan hikayelerin peşinden gittiğini söyleyen Asadi, "Önce kendimi, daha sonra da etraftaki olayları gözlemleyerek hikayelerin peşinden gidiyorum. Bence fotoğrafçılıkta da olması gereken önce kendi kalbine ve iç sesine kulak vermek. Ancak o zaman insanların gerçek hislerini anlayabilirsin." diye konuştu.

Asadi, fotoğraf çektiği ortamlarda insanlara karşı her zaman empati kurmaya çalıştığını aktararak, mesleğinin kendisine hiçbir şeyde bulamayacağı kadar özgürlük hissi verdiğini anlattı.

"Bazen bir fotoğraf çekmek için aylarca bekliyorum"

Istanbul Photo Awards'a katıldığı fotoğraflarında DAEŞ'ten veya çeşitli nedenlerden dolayı ülkelerinden kaçan Afganistanlı mültecileri ele aldığını aktaran Enayat Asadi, şöyle devam etti:

"Kaçan insanların önce Afganistan'dan Pakistan'a, oradan da İran'a olan yolculuklarındaki kaçak yollardan girişlerini, yolda karşılaştıkları zorlukları fotoğrafladım ve çalışmalarımı bir fotoğraf serisi haline getirdim. Fotoğraf çekmek, hele ki benim gibi hikayeli fotoğraflar çekmek çok sabır ve tevazu isteyen bir iş. Bazen bir fotoğraf çekmek için aylarca bekliyorum. Bu yüzden öykülü fotoğraflar çekerken sabırlı olmak lazım."

Asadi, mesleğinin çok stresli bir iş olduğuna da vurgu yaparak, "Karşı tarafın sana güvenmesi gerekiyor. Bu yaşamın içinde de bence önemli bir nokta. Mesela Afganistanlı mültecilerle beraber yol alırken onlarla gidebilmek için kaçakçıları da ikna etmem gerekiyordu. Gerçekten çok stresli bir durum. Fotoğrafları kaybetmekten, beni tutuklamalarından korkuyordum. Bu durum her zaman bir psikolojik baskı yaratıyordu üzerimde." dedi.

"Istanbul Photo Awards'a katılmak benim için çok değerliydi"

İlk kez İstanbul Photo Awards'a katıldığını söyleyen Asadi, şunları kaydetti:

"Bu yarışmaya katılmadan önce birçok farklı yarışmayı da incelemiştim. Yarışmaların içerisinden 5 seçim yaptım. Bu seçimleri de alanlarında en iyi yarışmalar oldukları için ve benim kariyerime bir değer katabilir düşüncesiyle tercih ettim. Istanbul Photo Awards'ın destekçilerine, katılımcılarına ve jürisine özellikle baktığınızda ne denli kaliteli bir yarışma olduğunu zaten görüyorsunuz. Bu yarışmaya katılmak benim için çok değerliydi."

Asadi, bu yıl sonuna kadar insan kaçakçılığı üzerine fotoğraflar çekmeye devam edeceğini ifade ederek, "Yeni çalışmamda, mültecilerin Umman denizinden başlayarak, Pakistan'a, Tahran'ın batı sınırlarına ve oradan Türkiye, daha sonra da Yunanistan'a olan yolculuklarını ele alacağım. Şu anki odak noktam da İran'ın Türkiye'ye sınır olan bölgesindeki insanların Türkiye'ye oradan da Yunanistan'a geçişi." ifadelerini kullandı.

"Benim için 'fotoğrafta o an' önemli değil. Saygı önemli"

Fotoğraflarını çektiği zorlu mücadele içerisinde olan insanları incitmemeye çalıştığına gayret ettiğine dikkati çeken Enayat Asadi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En önemli nokta bu aslında. Çünkü onlar çok zorlu bir hayattan, savaştan kaçıyorlar. Özgürlüğe doğru yol almaya çalışıyorlar. Bu yolda eşkıyalar var, paralarını alıyorlar. Onları ilk gördüğümde gözlerindeki his korkuydu. Ben onlara karşı çok dost, yardımsever ve samimi bir tutumla yaklaşıyordum. Aslında benim için 'fotoğrafta o an' önemli değil. Saygı önemli. Bana 'fotoğrafımızı çekme' dedikleri zaman çekim yapmayı bıraktığım anlar olmuştur."

Asadi, bugüne kadar çektiği tüm fotoğrafları kitap haline getirerek, bir sergi açmak istediğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı tarafından dört yıldır düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards, 2019 başvurularını 1 Kasım 2018 - 31 Ocak 2019 tarihleri arasında almaya başlayacak. Profesyonel fotoğrafçılar yarışmaya www.istanbulphotoawards.com adresi üzerinden başvurabilecek.