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Kültür Sanat

Çanakkale Bozcaada'da bin 500 yıllık kiremit mezar

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Bizans dönemine ait bin 500 yıllık kiremit mezar bulundu.

Serkan İlik   | 20.04.2020
Çanakkale Bozcaada'da bin 500 yıllık kiremit mezar

Çanakkale

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çayır Plajı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekiplerin incelemesinde üst kısmı kiremitle kaplı halde bir mezar bulundu.

Çanakkale Müze Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde ise mezarın Bizans dönemine ait, bin 500 yıllık kiremit mezar olduğu tespit edildi.


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