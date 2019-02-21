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Kültür Sanat

Bodrum'da 'Romantik Dönem'den Latin Dünyasına' konseri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Romantik Dönem'den Latin Dünyasına" adlı konser gerçekleştirildi.

Ali Ballı  | 21.02.2019
Bodrum'da 'Romantik Dönem'den Latin Dünyasına' konseri

Muğla

Yurt içi ve yurt dışında birçok önemli salonlarda konser veren Karsanat Trio Likya Grubu, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde "Romantik Dönem'den Latin Dünyasına" adlı konser verdi. 

Keman, viyolonsel ve piyano sanatçılarından oluşan grup, gecede, Felix Mendelssohn Bartholdy'nun "1 No'lu Piyanolu Trio", Sergey Rachmaninov'un "Sol Minör Elegiaque" ve Astor Piazzola'nın "Dört Mevsimler" adlı eserlerini seslendirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konser, sanatseverlerin beğenisini topladı.


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