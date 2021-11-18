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Kültür

Bilecik'te el yazması İncil ele geçirildi

Bilecik'te düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen el yazması İncil ele geçirildi.

Yavuz Emrah Sever   | 18.11.2021
Bilecik'te el yazması İncil ele geçirildi

Bilecik

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 1 şüphelinin tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından şüphelinin üzerinde ve bulunduğu araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması İncil bulundu.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla İncil'e el kondu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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