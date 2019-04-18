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Kültür Sanat

'Biberli baklava' fuarın ilgi odağı oldu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen "BİBEREXPO/Biber Çeşitleri Tanımı Günleri Fuarı"nda ikram edilen biberli baklava vatandaşlardan ilgi gördü.

Mustafa Güngör   | 18.04.2019
'Biberli baklava' fuarın ilgi odağı oldu

Mersin

Mersin'de Akdeniz Belediyesi ile Kazanlı ve Adanalıoğlu muhtarlıkları tarafından organize edilen "BİBEREXPO/Biber Çeşitleri Tanımı Günleri Fuarı" Kazanlı Sahili'nde açıldı.

Çok sayıda üreticinin stant açtığı fuarda, biber çeşitleri tanıtıldı, ikram edilen biberli baklava vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, açılışta yaptığı konuşmada, Kazanlı ve Adanalıoğlu bölgelerinde örtü altı üretimin yoğun yapıldığını hatırlattı.

Türkiye'de her 4 kişiden birinin tarımdan çalışıp, geçindiğini belirten Seçer, "Bizim daha kalkınmamız, daha zenginleşmemiz için mutlaka teknolojiye yönelmemiz gerekiyor. Tarımda da teknolojiye yönelmemiz lazım. Ne kadar çok ihracat yaparsak, o kadar çok üretim artar. Mutlaka tarımda bilime değer verilmesi lazım." diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da Mersin'in ülkenin en önemli örtü altı biber üretim depolarından birisi olduğunu dile getirdi. 

Kentte yaklaşık 5 bin çiftçinin geçimini biber üretiminden sağladığına işaret eden Gültak, "TÜİK verilerine göre Mersin, toplam 50 bin dekarı aşan alanda biber yetiştiriciliğinde Antalya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır." dedi.

Fuar, 20 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak. 

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