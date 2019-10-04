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Kültür Sanat

BBDSO'dan sezon açılışı konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 2019-2020 sezonu açılış konserinde keman sanatçısı Alexander Markov'u ağırladı.

Fatma Nur Söğütlü   | 04.10.2019
BBDSO'dan sezon açılışı konseri

Bursa

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2019-2020 sezonu açılış konserinde keman sanatçısı Alexander Markov'u ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Dağhan Doğu yönetti.

Rus asıllı Amerikalı kemancı Alexander Markov'un konserdeki performansı sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Gecede seslendirilen eserler arasında C. Saint-Saens'den "Bacchanale", N. Paganini'nin "Keman Konçertosu No:2, Op:7" L.van. ve Beethoven'dan "5.Senfoni, Op:67" yer aldı.

Konser sonunda Alexander Markov ve Dağhan Doğu uzun süre alkışlandı. 



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