Bakan Ersoy yönetmen Ertem Eğilmez'i andı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmen Ertem Eğilmez'i vefatının 29'uncu yılı dolayısıyla andı.

ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından sanat hayatı boyunca 44 film yöneten, 5 senaryo kaleme alan ve 97 filmin yapımcılığını üstlenen Ertem Eğilmez'in vefatının 29'uncu yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Hababam Sınıfı gibi sinemamızın unutulmaz klasiklerine imza atan, güldürü ile hüzün ve hicvi başarıyla harmanlayan yapıtlarıyla sinemamızın duayen isimlerinden Ertem Eğilmez’i vefatının yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyorum. pic.twitter.com/dZRkuzVWed — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) 21 Eylül 2018

Ersoy, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Hababam Sınıfı gibi sinemamızın unutulmaz klasiklerine imza atan, güldürü ile hüzün ve hicvi başarıyla harmanlayan yapıtlarıyla sinemamızın duayen isimlerinden Ertem Eğilmez'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyorum."

Muhabir: Burcu Çalık