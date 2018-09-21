İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo, coğrafi işaretlerin korunması ve sahteciliğe karşı Türkiye ve İtalya'nın iş birliği yapması gerektiğini, bu sayede iki ülkenin de kazanacağını belirtti.

İZMİR

İzmir Ticaret Odasında gerçekleştirilen "İtalya Tanıtım Etkinliği Toprağın Bereketi, Ürünler Gelenekler ve Bölgeler Arasında Yolculuk" etkinliğinde konuşan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo, coğrafi işaretlerin korunması kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu ile iş birliği yaptıklarını, çalışma sonrası bir kitap hazırladıklarını söyledi.

Coğrafi işaretlerin iki ülke arasındaki ortak menfaati temsil ettiğini aktaran Luigi Mattiolo, "Biz gıda ürünlerindeki mükemmellikten bahsederken şunu söylemek istiyorum; İtalya ve Türkiye süper güçlerdir. İtalya belgeli ürünler açısından dünya rekoruna sahiptir ve bunlar Avrupa Birliği çerçevesinde tescil edilmiştir ve coğrafi işaretler konusunda da rekor kırmıştır. Dünyadaki en fazla sayıda işaret almış ülkelerden biridir." dedi.

Mattiolo, coğrafi işaretin hem tüketici hem de üretici açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Coğrafi işaretler hakkında farkındalık yaratmak son derece önemlidir ve konuya ilgi gittikçe artmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Türkiye'de de çok önemli başarılar elde edilmiştir. Türk patent ofisiyle iş birliği yaptığımız için memnuniyet duymaktayız aynı zamanda sahteciliğe karşı da savaşıyoruz, bu da coğrafi işaretleri korumak açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Bizim coğrafi işaretlerin korunması ve sahteciliğe karşı mutlaka iş birliği yapmamız gerekiyor, çünkü coğrafi işaretlerin korunmasının artması hem İtalyanlar hem de Türkler için iyi olacaktır. Böylece bir 'kazan kazan' durumu elde edeceğiz."

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş ise İtalya'nın en önemi ticaret ortaklarından biri olduğunu, Türkiye'deki en büyük 5'inci yabancı yatırımcının İtalyanlar olduğunu dile getirdi.

Gelişmeye devam eden ticari ilişkilerin yanı sıra kültür ve eğitim alanında da ilişkilerin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Özkardeş, "Bildiğiniz gibi hem İtalya hem de Türkiye tarım, mutfak sanatları, gıda ürünleri, el sanatları konularında son derece zengin bir kültürel mirasa sahip. Turizmi ve geleneksel rotaların dışında kalan bölgeleri tanıtma konusunda Türkiye ve İtalya'nın tecrübelerini paylaşacağı bu etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte katılımcılara İzmir'in tescillenen coğrafi işaretli ürünleri olan İzmir şambalisi, lokması, boyozu ve kumrusu ikram edildi.

Muhabir: Eşber Ayaydın