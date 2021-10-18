Dolar
9.28
Euro
10.77
Altın
1,762.06
ETH/USDT
3,787.00
BTC/USDT
61,349.00
BIST 100
1,413.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Antalya DOB "Romeo ve Juliet" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 21 ve 23 Ekim'de "Romeo ve Juliet" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Levent Kişi   | 18.10.2021
Antalya DOB "Romeo ve Juliet" balesini sahneleyecek Kaynak: Antalya DOB

Antalya

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan "Romeo ve Juliet" balesi, 21 Ekim saat 20.00 ve 23 Ekim saat 15.00'te sahnelenecek.

Gerek librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan "Romeo ve Juliet"in kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde "Juliet" rolünü Iaroslava Volkova, "Romeo" rolünü Tolga Burçak, "Mercutio" rolünü Umut Çaltekin, "Tybalt" rolünü Yiğit Erhan, "Paris" rolünü Burak Özbek, "Benvolio" rolünü Artur Ivanov, "Lady Capulet" rolünü Selin Berkmen, "Lord Capulet" rolünü Cenk Şahinalp, "Rosaline" rolünü Seda Manaz, "Peder Lawrence" rolünü Cem Kaytmaz, "Dadı" rolünü Fadime Keskin, "2 Kız" rolünü Sevgim Aksoy ve Seda Manaz, "Lady Montegue" rolünü Özlem Tekinay, "Lord Montegue" rolünü Devrim Saraçoğlu ve "Vali" rolünü ise Mehmet Sipahi canlandıracak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişen eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, 1 milyardan fazla Kovid-19 aşısı ihraç etti
TURKOVAC aşısı, 2 doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere uygulanmaya başlandı
Japonya'da nüfusun yüzde 66'dan fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı
Türkiye'de 24 bin 114 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı

Benzer haberler

Antalya DOB "Romeo ve Juliet" balesini sahneleyecek

Antalya DOB "Romeo ve Juliet" balesini sahneleyecek

14. EIF Dünya Enerji Fuarı'nda 'yeşil enerji' yatırımları ön plana çıktı

Türkiye'de 65 yaş üstündekilere özel acil servis kurulacak

Oturarak voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor

Oturarak voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları için gönüllüleri bekliyor

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları için gönüllüleri bekliyor
Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu