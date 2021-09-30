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Kültür

Amos Antik Kenti turizme kazandırılacak

Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Amos Antik Kenti'nde yapılan çalışmalarla ilimizin kültür varlığı daha da zenginleşecektir." dedi.

Sabri Kesen   | 30.09.2021
Amos Antik Kenti turizme kazandırılacak

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tarihi 2 bin 200 yıl öncesine uzanan ve 73 yıl sonra kazı çalışması başlatılan Amos Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilin kültür varlıklarına yönelik çalışmaları desteklediklerini ve antik kentin turizme kazandırılacağını bildirdi.

Vali Tavlı, Turunç Mahallesi Amos mevkisindeki, 73 yıl sonra kazı çalışması başlatılan Amos Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkartılan Athena Tapınağı'nda çalışmaları yerinde inceledi.

Kazı çalışmaları hakkında Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey ve Kazı Bilimsel Danışmanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer'den bilgi alan Vali Orhan Tavlı, antik kent yerleşim alanında detaylı gezi yaptı.

Marmaris tarihine ışık tutacak Amos Antik Kenti kazısının önemine değinen Tavlı, "Amos Antik Kenti'ndeki çalışmalarla ilimizin kültür varlığı daha da zenginleşecektir” diye konuştu.

Tavlı, antik kentin ziyaretçi potansiyeli ile Marmaris turizmine katkıda bulunacağını belirterek, "İlimizdeki kültür varlıklarına yönelik çalışmaları destekliyoruz bu projeyi de destekleyeceğiz, diğer destekçilerle birlikte iş birliğiyle yapılan çalışmaları hızlandırıp Amos Antik Kenti'ni turizme kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

İncelemelerinde Vali Orhan Tavlı'ya Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İşkur Müdürü İlyas Sarıyerli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam eşlik etti.

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