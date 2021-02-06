Euro
8.51
Dolar
7.06
BIST 100
1,527.17
Altın
1,811.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma Töreninde konuşuyor
logo
Kültür Sanat

Aktör Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti

Kanadalı tiyatro, film ve dizi oyuncusu Christopher Plummer 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Emre Aytekin   | 06.02.2021
Aktör Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti

Ankara

Menajeri, Christopher Plummer'ın gece saatlerinde ABD'nin Connecticut eyaletindeki evinde hayata gözlerini yumduğunu bildirdi.

1965 tarihli "Neşeli Günler" filminde canlandırdığı Yüzbaşı Von Trapp karakteriyle tanınan Plummer, sahnede canlandırdığı Shakespeare rolleriyle de başarılı bir tiyatro kariyerine imza atmıştı.

Plummer, 2012'de, 82 yaşında "Yeni Başlangıçlar" filmiyle Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanarak "oyunculuk dalında Oscar kazanan en yaşlı kişi" olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'u en çok 20 ile 49 yaş aralığındakilerin yaydığı belirlendi
ABD Temsilciler Meclisi'nden Biden'ın Kovid-19 destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay
Yunanistan'da Kovid-19'a karşı yeni önlemler alınıyor
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 139 Kovid-19 vakası kaydedildi
Belçika Kovid-19 tedbirlerini yumuşatacak

Benzer haberler

Aktör Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti

Aktör Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti