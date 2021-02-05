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Kültür Sanat

Tarihi Fatih Köşkü'ndeki restorasyon nisan sonunda bitirilecek

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Topkapı Sarayı'nın en eski yapılarından Fatih Köşkü'ndeki restorasyon çalışmalarının nisan ayı sonunda tamamlanacağını bildirdi.

Lale Bildirici   | 05.02.2021
Tarihi Fatih Köşkü'ndeki restorasyon nisan sonunda bitirilecek Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının, restorasyon kültürüne örneklik teşkil edebilecek Fatih Köşkü'ndeki çalışmaları son aşamaya geldi. Cumhuriyetin ilk yıllarında ahşap çatı ve kubbe sistemleri betonla yenilenen köşk, başlatılan uygulamayla bin 500 tonluk yükten kurtarılacak. Köşk, uygulamalar tamamlandığında Osmanlı dönemindeki gibi orijinal ahşap çatı sistemine kavuşacak.

Fatih Köşkü'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çapoğlu, 2019'da başlatılan restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyledi.

Çapoğlu, köşkte, 2016'da Sarayburnu cephesine doğru bir kayma ve yapı içerisinde çatlak oluşumunun başladığını belirtti.

Binanın 1940'lı yıllarda değiştirilerek betonarmeye dönüştürüldüğüne dikkati çeken Prof. Dr. Çapoğlu, "2016 yılında yapılan incelemelerde, binada çatlaklar oluşmasının ve kayma nedeninin bu betonarme kütle olduğu belirlendi. Binanın özgününde, bu kütlenin yerinde ahşap bir çatı ve kubbe sistemi var. Binanın 2019 yılında zemini sağlamlaştırılıyor." dedi.

Prof. Dr. Çapoğlu, aşağıdan yukarıya doğru restorasyon çalışmaları sürdürüldüğünü, bugün itibarıyla dilimleme usulüyle binadaki bin 500 tonluk yükü kaldırdıklarını bildirdi.

Akabinde 150 ton gibi bir yük oluşturacak ahşap çatı ve kubbe sistemini yerleştireceklerini kaydeden Prof. Dr. Çapoğlu, "Planlarımıza göre nisan ayı sonunda bu çalışmalar tamamlanarak restorasyon süreci bitirilmiş olacak. Osmanlı döneminde burası seyir terası ve kıymetli eserlerin depolandığı hazine olarak adlandırılan bir mekan. Biz de bu hazinede depolanan eserleri, oluşturacağımız teşhir-tanzim projesiyle sergileyeceğimiz müze haline dönüştüreceğiz. Tüm bu çalışmaları 2021 yılı sonuna doğru tamamlayarak ziyarete hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çapoğlu, 2016'da binanın bir daha kaymasını veya çökmesini engelleyecek çalışmaların yapıldığını anlatarak, projeyle iç mekanları özgün hale getirecek şekilde restorasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

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