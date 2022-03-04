'Akrep Nalan' hayatını kaybetti
"Akrep Nalan" ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybetti.
Muğla
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren sanatçının sabah hareketsiz yattığını fark eden yardımcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen sağlık ekibi, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.