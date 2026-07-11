Eğitim çalışanlarının özel hizmet tazminatı oranları düzenlendi

Eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadroda daha önce görev yapmış olup, il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürü kadrolarında görev alan ve toplam hizmet süresi en az 20 yıl olanlara 50, toplam hizmet süresi en az 10 yıl olanlara 25 özel hizmet tazminatı oranı ek olarak ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 17 Nisan 2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"ın ekindeki "Özel Hizmet Tazminatı" başlıklı cetveldeki "Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün sonuna şu ifadeler eklendi:

"Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına ait kadrolarda bulunmuş olanlardan Milli Eğitim Bakanlığında il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürü kadrolarında görev yapanlara aşağıda gösterilen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenir. Öğretmen kadro ve pozisyonları ile yukarıda sayılan kadrolardaki toplam hizmet süresi en az 20 yıl olanlara 50, öğretmen kadro ve pozisyonları ile yukarıda sayılan kadrolardaki toplam hizmet süresi en az 10 yıl olanlara 25."

Böylece daha önce eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadroda görev yapmış olup, il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürü kadrolarında görev alan ve toplam hizmet süresi en az 20 yıl olanlara 50, toplam hizmet süresi en az 10 yıl olanlara 25 özel hizmet tazminatı oranı ek olarak ödenecek.

Eğitim müfettişi ve yardımcılarına ek ders ödemesi yapılacak

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eğitim müfettişi kadrosunda görev yapan personele haftada 15 saat, aylık 60 saat, eğitim müfettiş yardımcısı olarak görev yapan personele ise haftada 10 saat, aylık 40 saat olmak üzere ek ders ödemesi yapılacak.

Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınan öğretmen adaylarının, hazırlık eğitiminde edindikleri bilgi, beceri, tutum ve davranışları eğitim öğretim ortamına yansıtmaları amacıyla Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aldıkları uygulamalı derslerde görev alan uygulama öğretmenlerine haftada 5 saat, eğitim kurumu müdürlerine ise haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecek.