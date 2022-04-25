Dolar
14.78
Euro
15.83
Altın
1,895.51
ETH/USDT
2,877.50
BTC/USDT
39,135.00
BIST 100
2,482.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı França ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor
logo
Kültür

AKM'nin yeni heykeli yarışmayla seçilecek

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), mimarisini kalıcı sanat eserleriyle zenginleştirerek yarınlara taşımak amacıyla heykel yarışması düzenliyor.

Hilal Uştuk   | 25.04.2022
AKM'nin yeni heykeli yarışmayla seçilecek

İstanbul

Yapılan açıklamaya göre, AKM'nin mimari ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtması beklenen eser, ülke çapında düzenlenen bir yarışmayla seçilecek.

Yarışma sonucunda birinciliğe layık görülen heykel, AKM'nin Taksim Meydanı'na bakan cephesinde, AKM yerleşkesi ile Mete Caddesi’nin kesişim noktasında sanatseverleri selamlayacak.

Taksim Meydanı’ndan da görülebilecek olan eser, Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Hüsamettin Koçan, Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu seçilecek.

Birinci 150 bin lira ödül kazanacak

AKM'nin ikonik mimarisine katkıda bulunması beklenen eserin sahibi, 150 bin liranın sahibi olacak.

İkincinin 100 bin, üçüncünün 50 bin lira ile ödüllendirileceği yarışmada, mansiyona değer görülen üç eserin sahibine ise 20 bin lira takdim edilecek.

Fiziksel ya da dijital sunumların yanı sıra tasarım eserlerin maketleriyle başvuru yapılabilen yarışmanın son başvuru tarihi 25 Temmuz olacak.

Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olan herkes eserleriyle katılabilecek. Derece alan ve mansiyona layık bulunan heykeller, 15 Ağustos'ta düzenlenen kolokyum (bilimsel toplantı) ve ödül töreni sonrasında akmistanbul.gov.tr'de duyurulacak.

1968'deki yarışmayı kazanan eserler yeni AKM'de sergileniyor

AKM'nin eski binası 1968'de hizmete girdikten sonra düzenlenen yarışmayı kazanan resim dalı birincileri Oya Katoğlu ve Mustafa Pilevneli'nin eserleri yeni AKM'nin opera fuayesinde, heykel dalının birincisi Cevdet Bilgin'in bronz heykeli ise yapının girişindeki havuzun kenarında sergileniyor.

Aynı yarışmada ödül alan ve eski AKM binasının iç mekanını süsleyen Sadi Diren imzalı seramik panolar, Türkiye'nin önemli kültür mirasları arasında yer alıyor.

Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışması, kazanımları bugüne dek ulaşan 1968 tarihli yarışma ile devamlılık arz etmesi ve AKM’nin kültürel devamlılık misyonunu hayata geçirmesi itibarıyla da önem taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları kapanma endişesi yarattı
Türkiye'de 2 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 991 bin 231'e çıktı
Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları kaygı yaratıyor
Tayvan'da günlük vaka sayısı 5 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Benzer haberler

AKM'nin yeni heykeli yarışmayla seçilecek

AKM'nin yeni heykeli yarışmayla seçilecek

Parkinson hastalığının etkisini sanatla azaltıyor

AKM'de gerçekleşen Çocuk Sanat Festivali'ni 100 bin kişi ziyaret etti

Isparta'da öğrenciler okul duvarlarına deniz canlılarını resmetti

Isparta'da öğrenciler okul duvarlarına deniz canlılarını resmetti
AKM yeniden İstanbul Müzik Festivali konserlerine ev sahipliği yapacak

AKM yeniden İstanbul Müzik Festivali konserlerine ev sahipliği yapacak
Michelin Rehberi'nin 38. destinasyonu, İstanbul oldu

Michelin Rehberi'nin 38. destinasyonu, İstanbul oldu