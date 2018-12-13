Afyonkarahisar masallarla tanıtılacak

Fotoğraf: AA/Mustafa Bayer

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, kentin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla "Masallarla Afyonkarahisar" yarışması düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, ilin tanıtımını masallarla yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Kentin kültürel değerlerinin masallarda yaşatılmasını sağlayacaklarını belirten Tanır, "Masallar, çocuklarımızın ufkunu genişleten bir özelliğe sahiptir. Ufku geniş çocukların da gelecekte çok güzel işler yapacağını düşünüyoruz. Bu yarışma ile çocukların hayal dünyasına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Son başvuru tarihi 4 Mart 2019

Tanır, masal yarışmasında ortaya çıkan eserlerin kitaplaştırılacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarışma kapsamında 7 Aralık itibari ile eserleri kabul etmeye başladık. 15 yaşından büyük herkes katılabilir. İsteyen birden fazla eserle katılabilecek. Eserler müdürlüğümüze elden veya internet sitemiz üzerinden ulaştırılacak. 4 Mart'a kadar başvuruları kabul edeceğiz. Nisan ayında seçici kurul tarafından sonuçlandırılacak. Eserlerde Afyonkarahisar’ın tarihi ve kültürel yerlerinin, geleneksel el sanatlarımızın kullanılmasını istiyoruz. Böylece kültürümüzün de yaşatılmasını sağlayacağız."

Bazı kaynaklara göre, dünyaca ünlü Ezop Masalları'nın kahramanının Emirdağ ilçesinde bulunan Amorium Antik Kenti'nde yaşadığına dikkati çeken Tanır, "Ezop, 620'li yıllarda Amorium'da yaşamıştır. Afyonkarahisar'da böyle bir masal yarışmasının yapılmasını anlamlı buluyoruz. 'Bir masal da sen yaz' diyerek, herkesi yeni Ezop Masalları yazmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mustafa Bayer