'Kız Kardeşler' Berlin'de Altın Ayı için yarışacak

BERLİN

Almanya'da yapılacak 69. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) yönetmen Emin Alper'in Kız Kardeşler filmi Altın Ayı ödülü için yarışacak.

Berlinale'den yapılan açıklamada, 7-17 Şubat 2019'da yapılacak Berlinale'ye Emin Alper'in Kız Kardeşler filminin yarışma bölümüne davet edildiği belirtildi.

Festivalin ana yarışma bölümünde Altın Ayı ödülü için yarışacak Kız Kardeşler filminin Berlin'de dünya prömiyerinin yapılacağı ifade edildi.

69. Berlinale'de Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'ın "Altın Eldiven" (Der Goldene Handschuh), Avusturyalı yönetmen Marie Kreutzer'in "Der Boden unter den Füssen", Fransız yönetmen Francois Ozon’un “Grace a dieu”, Alman yönetmen Angela Schanelec’in "Ich war zuhause, aber" ve Kanadalı yönetmen Denis Cote'nin "Repertoire des villes disparues" filmlerinin de yarışma bölümüne davet edilerek Altın Ayı için yarışacağı kaydedildi.

Muhabir: Erbil Başay