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Kültür Sanat

Afrodisias uluslararası festivalle tanıtılacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti'nin tanıtımı için 15-19 Ekim'de uluslararası festival düzenlenecek.

Halil Şahin   | 15.09.2019
Afrodisias uluslararası festivalle tanıtılacak

İzmir

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan, Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'nin tanıtımı amacıyla, 15-19 Ekim tarihlerinde "Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisias Fotoğraf Kültür Sanat ve Turizm Festivali" gerçekleştirilecek.

Festivalin programı, İzmir'de bir otelde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, burada yaptığı konuşmada, festivalle Afrodisias'ı yurt içi ve yurt dışında tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğin fotoğraf, kültür ve sanat içerikli olacağını belirten Soley, ayrıca Afrodisias'ın ortaya çıkarılıp tanıtılmasında büyük emeği olan usta fotomuhabiri Ara Güler ve arkeolog Kenan Tevfik Erim'in de anılacağını kaydetti.

"Dolu dolu bir festival yaşatacağız"

Soley, festivale yurt içinin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Ukrayna'dan 20 fotoğraf derneği, birçok fotoğraf sanatçısı ile halk oyunları ekiplerinin katılacağını dile getirerek, "Dört gün içinde birçok etkinlik yapacağız. Dolu dolu bir festival yaşatacağız." dedi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal da festivallerin bir yerin tanıtımı için çok değerli olduğuna dikkati çekerek, bu festivalle birçok ziyaretçiyi misafir etmeyi istediklerini anlattı.

İnal, Yunan mitolojisindeki güzellik tanrıçası Afrodit'ten ismini alan kentin, hak ettiği ilgiden mahrum olduğunu ifade etti.

Festival kapsamında söyleşi, resim atölyesi, foto safari, fotoğraf sergileri, doğa yürüyüşü, konferans, yerel kıyafet defilesi, halk oyunları gösterisi gerçekleştirilecek, tanıtım stantları kurulacak.

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