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Kültür Sanat

Adana'da 'Rafadan Tayfa Müzikali'ne yoğun ilgi

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filminden uyarlanan "Rafadan Tayfa-Türkiye'dir Burası Müzikali" Adana'da izleyiciyle buluştu.

İbrahim Erikan   | 23.11.2019
Adana'da 'Rafadan Tayfa Müzikali'ne yoğun ilgi Fotoğraf: İbrahim Erikan/AA

Adana

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören gösteride, Rafadan Tayfa kahramanlarıyla Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri, gelenekleri ve değerleri çocuklara anlatıldı.

Akın, Kamil, Hayri, Mert, Sevim ve Hale karakterleri kendilerine özgü dans ve şarkılarla çocukları eğlendirdi.

Çocuklar da aileleriyle müzikali izleyerek zaman zaman dans edip eğlenceli dakikalar yaşadı.

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