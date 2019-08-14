Euro
6.24
Dolar
5.59
BIST 100
99,405.03
Altın
1,512.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

ABD'li ünlü şarkıcı İsveç'te suçlu bulundu

İsveç'in başkenti Stockholm'de "göçmen kökenli genci darbetmeleri" nedeniyle haklarında dava açılan ABD'li şarkıcı ASAP Rocky ve iki koruması mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Muhammet Nusret Altun   | 14.08.2019
ABD'li ünlü şarkıcı İsveç'te suçlu bulundu

Ankara

İsveç'te bir kavgaya karıştığı için hakkında dava açılan ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky ve iki koruması suçlu bulundu.

BBC'nin haberine göre, 30 Haziran'da Stockholm'de yanlarına yaklaşan "göçmen kökenli genci darbetmeleri" nedeniyle haklarında açılan davada suçlu bulunan ASAP Rocky ve iki korumasına para cezası verildi.

Mahkeme, sanıkların aynı suçu iki yılda tekrarlamaları durumunda hapis cezası almalarına da hükmetti.

Kararda, saldırının hapis cezası verilecek bir niteliğe sahip olmadığı, bu yüzden sanıklara 2 yıl tecil cezası verildiği kaydedildi.

Mahkeme, saldırıya uğrayan 19 yaşındaki gence de tazminat ödenmesine hükmetti.

Olay sonrası 3 Temmuz'da tutuklanan ve 2 Ağustos'a kadar nezarette kalan şarkıcı ve korumaları, tutuksuz yargılanlarına karar verilmesinin ardından ABD'ye dönmüştü.

Şarkıcıya en büyük destek Trump'tan gelmişti

Gerçek adı Rakim Mayers olan 30 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı ve tasarımcı ASAP Rocky, 30 Haziran'da Stockholm'ün şehir merkezinde yanına yaklaşan göçmen kökenli genci boynundan tutarak yere çarpmış, daha sonra korumalarıyla tekmelemişti.

Görüntülerin internete düşmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan ünlü sanatçıya en büyük destek ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmişti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i arayan Trump, Rocky'ye şahsen kefil olduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

ABD'li ünlü şarkıcı İsveç'te suçlu bulundu

ABD'li ünlü şarkıcı İsveç'te suçlu bulundu

İsveç'te dilenmek artık paralı