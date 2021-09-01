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Kültür

78. Venedik Film Festivali başladı

İtalya'da bu yıl 78'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, İspanyol yönetmen Pedro Almadovar'ın yönettiği "Parallel Mothers" filminin gösterimiyle başladı.

Barış Seçkin   | 01.09.2021
78. Venedik Film Festivali başladı

Roma

Venedik kentindeki Lido Yarımadası'nda düzenlenen dünyanın en eski film festivalinin açılışında, "Parallel Mothers" filminin İspanyol yönetmeni Pedro Almadovar ile başrol oyuncuları; Penelope Cruz, Milena Smit'in katıldığı geleneksel kırmızı halı geçişi, açılış töreni ve filmin gösterimi yapıldı.

Venedik'te dünya prömiyeri yapılan dram türündeki "Parallel Mothers" filmi, aynı gün doğum yapan iki anne ve paralellik arz eden hayatlarını konu alıyor.

Açılış gecesinde ayrıca, Oscar ödüllü İtalyan aktör Roberto Benigni de yaşam boyu başarı dalında Altın Aslan Özel Ödülü'nü aldı. Benigni, ödülünü kendisi gibi oyuncu olan Nicoletta Braschi'ye adadı.

78. Venedik Film Festivali, 11 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül "Altın Aslan"ın sahibini bulmasıyla sona erecek.

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