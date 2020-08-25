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Kültür Sanat

77. Venedik Film Festivali'ne doğru

ABD'li aktör Matt Dillon festival jürisinde yer alacak.

Barış Seçkin   | 25.08.2020
77. Venedik Film Festivali'ne doğru

Roma

İtalya'da bu yıl 77'ncisi düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nin jürisine ABD’li aktör Matt Dillon katıldı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, daha önce belirlenen jürinde yer alan Romen yönetmen Cristi Puiu'nun festivale katılamayacağını bildirmesi üzerine, onun yerine ABD’li aktör Matt Dillon’un jüriye dahil edildiği belirtildi.

Festival yönetimi, Puiu'ya davetlerini kabul edip beklenmedik zorluklara rağmen hassasiyetlerini yerine getirme çabası için teşekkür etti.

Açıklamada, başarılı sinema kariyerinin 30 yılı aşkın süredir devam eden Matt Dillon’ın bugüne kadar farklı alanlarda yeteneklerini sergileyen bir oyuncu olduğu vurgulandı.

Başkanlığını Avustralyalı aktris ve yapımcı Cate Blanchett’in üstlendiği 77. Uluslararası Venedik Film Festivali jürisinde; Matt Dillon'ın yanı sıra Avusturyalı yönetmen ve senarist Veronika Franz, Büyük Britanyalı yönetmen ve senarist Joanna Hogg, İtalyan yazar Nicola Lagioia, Alman yönetmen ve senarist Christian Petzold ile Fransız aktris Ludivine Sagnier yer alacak.

Kapılarını 2 Eylül'de açacak olan 77. Venedik Film Festivali, 12 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.

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