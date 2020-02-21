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Kültür Sanat

70. Berlin Film Festivali başladı

Festivalin galasında Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı.

Erbil Başay   | 21.02.2020
70. Berlin Film Festivali başladı

Berlin

BAlmanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenen 70. Uluslararası Berlin Festivali (Berlinale) Kanadalı yönetmen Phlippe Falardeau’nun "My Salinger Year" adlı filmin gösterimiyle başladı.

Berlinale’de yarışan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast’ta düzenlenen gala öncesinde yönetmen Falardeau, "My Salinger Year" filminin oyuncuları ve Berlinale Jüri Başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons ile çok sayıda tanınmış isim kırmızı halıda yürüdü.

Gala sırasında, Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

18 film "Altın Ayı" için yarışacak

Festivalde bu yıl 71 ülkeden yaklaşık 340 film gösterilecek.

Yarışma bölümünde de 18 ülkeden 18 film "Altın Ayı" için yarışacak.

Festivalde ödüller 29 Şubat’ta sahiplerini bulacak.

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