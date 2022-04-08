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Kültür

39. Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde düzenlenen 39. Kitap ve Kültür Fuarı açıldı.

İrem Demir, Kaan Bozdoğan   | 08.04.2022
39. Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Büyük Çamlıca Cami avlusunda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, fuarın 70 kadar yayıncının katılımıyla ramazan aylarının vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

"Rabbimiz okumayı emrediyor"

İlk inen sure olan "Alak" suresinin "ikra" diye başladığını belirten Erbaş, "Bu surede, Rabbimiz bize okumayı emrediyor. İkinci inen sure Kalem suresidir. Bunun bir hikmeti olmalı. Bu medeniyetin çocukları olarak şu mesajı alıyoruz; 'Milletimizin her bir ferdinin elinden kitap, kalem eksik olmayacak.' Rabbimizin bu emrine katkı sağlamak, milletimizin, gençlerin okumasını kolaylaştırmak için ülkemizde hamdolsun pek çok yayınevi var." ifadelerini kullandı.

Diyanet yayınları ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının 2 bin 600 çeşide ulaştığını dile getiren Erbaş, "İnşallah bu ramazan boyunca hem burada hem Fatih Camisi'nin avlusunda hem de Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nin avlusunda kitap ve kültür fuarını açmış bulunuyoruz." dedi.

Fuar, 27 Nisan'a kadar misafirlerini ağırlayacak.


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