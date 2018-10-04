Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslümanların çeşitli vesilelerle daha çok bir araya gelmesi gerektiğini bildirdi.

ANKARA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Müslümanlar çeşitli vesilelerle daha çok bir araya gelmeli ve Müslüman ilim adamları, alimler, imamlar, 'hademe-i hayrat' dediğimiz din hizmetinde çalışan kardeşlerimizin birbirleriyle tecrübelerini paylaşmaları için daha çok görüşmeleri önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dini Yüksek İhtisas Merkezlerindeki eğitimler ve hizmet içi eğitimlerden de örnekler veren Ali Erbaş, "Din hizmetlerinde ve din eğitiminde daha nitelikli bir çalışma yapabilmek için 'Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz' hadisi şerifini ilke olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çad Yüksek İslam Konseyi heyeti adına konuşan Naim Oumar Alhadi de görüşmeden duyduğu memnuniyeti aktararak, Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti.

Kabulde, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş