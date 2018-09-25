'12. Beyoğlu Sahaf Festivali' açıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "Etkinliklere 12 yıldır devam ediyoruz. Şimdi sahaf var, daha önce geleneksel el sanatlarımız vardı, antika festivali vardı." dedi.

Fotoğraf: AA / Emin İleri

İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi ve Kültür Kenti Vakfı tarafından düzenlenen 12. Beyoğlu Sahaf Festivali başladı.

Taksim Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen ve 64 sahafın katıldığı festivalde; asırlık kitapların yanı sıra, tarihe tanıklık eden dergiler, eskiye ait yazılar, eski fotoğraflar, nadide levhalar, mektuplar ve kartpostallar stantlardaki yerini alıyor.

13 gün boyunca kitapseverleri bir araya getirecek festivalin açılış töreninde sahaflar adına konuşan Hayri Bingöl, Kültür Kenti Vakfı ve Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür ederek, iki kurum sayesinde 12 yıldır bu festivali yaptıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş Genel Müdürü Kemal Kaptaner ise eskiden sahafların ara sokaklarda bulunduğunu ama şimdi kolaylığın olduğunu belirterek, Taksim Meydanı'nda sahafları bir araya toplayan Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Teknolojinin gelişmesi kitaba engel değil"

İnsanların sahaflarla ve kitaplarla dost olması gerektiğini söyleyen Kaptaner, "Şöyle bir yanılgı oluyor, 'İşte teknoloji ilerliyor, hepimizde akıllı telefonlar var, artık kitapları dijital olarak okuyoruz.' Fakat bizden çok daha fazla gelişmiş toplumlar var dijital anlamda, Japonya, Güney Kore gibi. Onlara baktığımız zaman kitap okuma oranları çok yüksek. Toplu taşıma araçlarında hepsi kitap okuyor. Demek ki teknolojinin gelişmesi kitaba engel değil." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise küçüklüğünde hep sahafları gezdiğini, belediye başkanı olduğunda arka sokaklarda bulunan sahafları görünür kılmak için çalıştığını söyledi.

Bunun için Taksim Meydanı'nı sahaflar ve geleneksel el sanatları gibi Türk kültürünü inşa eden değerlere açtıklarını belirterek, "Böylelikle Beyoğlu'nun en önemli değerleri arka sokaklarda yok olup gitmesin. Bu düşünceyle bu etkinliklere 12 yıldır devam ediyoruz. Şimdi sahaf var, daha önce geleneksel el sanatlarımız vardı, antika festivali vardı, nerede kültürümüzü geliştirecek, onu daha öteye götürecek bir eylem varsa onu yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

"Okuma-yazma oranı yüzde üç"

Yazar İskender Pala ise sahaf ve sahafçılık hakkındaki tarihsel bilgileri aktararak, okuma-yazmanın önemine vurgu yaptı.

Eskiden okuma-yazma oranının yüzde üç olduğunu ve bunun hala aynı olduğunu savunan Pala, şunları kaydetti:

"İstatistikler yüzde 97 diyor ama okuyan ve yazan yüzde 3 hala. Yani gerisi okuma-yazma bilen cahiller. Öyle diyelim. Okuma-yazma bilen birisiyle okuyan ve yazan birinin farkı nedir? Okuması ve yazması. Halbuki eski dönemde toplumun sadece yüzde üçü okuma-yazma bilirken, okuma bilen bu yüzde üç gider sahafta kitap kiralar 15 günlüğüne okur ve iade ederdi."

Festival, 7 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Muhabir: Emin İleri