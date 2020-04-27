Euro
7.58
Dolar
6.98
BIST 100
101,213.60
Altın
1,716.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye, Koronavirüs

Yabancı uyruklu öğrencilerden Ahilik değerleriyle 'Evde kal' mesajı

Kırşehir'de yabancı uyruklu öğrenciler, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye katkı vermek için hazırladıkları klipte Ahilik değerlerini hatırlatarak, "Evde kal" mesajı verdi.

Abdullah Yıldız   | 27.04.2020
Yabancı uyruklu öğrencilerden Ahilik değerleriyle 'Evde kal' mesajı

Kırşehir

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye katkı vermek için hazırladıkları klipte Ahilik değerlerini hatırlatarak, "Evde kal" mesajı verdi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Nijerya, Türkmenistan, Sudan, Endonezya, Kırgızistan, Bosna Hersek, Afganistan, Gine ve Mısırlı öğrenciler, kaldıkları yurt ve evlerde cep telefonlarıyla hazırladıkları görüntüleri müzik eşliğinde birleştirerek, klip haline getirdi.

Koronavirüs salgınına karşı "Evde kal" mesajı verilen görüntülerde öğrenciler, sosyal mesafe ve maske takmanın önemine işaret ederken, gönül selamı olarak da bilinen ve geçmişte Ahiler arasında yaygın olan sağ elin kalbe götürülerek başın hafifçe öne eğilmesi şeklindeki selamı da uyguladı.

Ahi Evran Veli'nin "Eli açık, kapısı açık, sofrası açık" öğüdü ile klibe başlayan öğrenciler, "Güzel ülkenin, vicdanlı insanlarının şehri, bizlere evinizi kapınızı, sofranızı açtınız. Sizleri Ahi Evran'ın selamı ve gönül selamı ile selamlıyoruz. Dualarımız sizinle. Minnettarız. Güzel günlerde birlikte olmak için evde kal Kırşehir, evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

KAEÜ ve TÖMER'in internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından yayınlanan klip, vatandaşlar tarafından ilgi gördü. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meslek lisesi öğretmenleri hava dezenfekte cihazı ve temassız termometre üretti
İspanya Kovid-19'un ne oranda yayıldığını anlamak için antikor testlerine başladı
Yabancı uyruklu öğrencilerden Ahilik değerleriyle 'Evde kal' mesajı
Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin'den vatandaşlara 'Evde kalın' çağrısı
Almanya'nın Kovid-19 karnesi

Benzer haberler

Meslek lisesi öğretmenleri hava dezenfekte cihazı ve temassız termometre üretti

Meslek lisesi öğretmenleri hava dezenfekte cihazı ve temassız termometre üretti

Küresel varlık alımlarının bu yıl 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması ihlallerinde önemli oranda düşüş yaşandı

Yabancı uyruklu öğrencilerden Ahilik değerleriyle 'Evde kal' mesajı

Yabancı uyruklu öğrencilerden Ahilik değerleriyle 'Evde kal' mesajı

Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin'den vatandaşlara 'Evde kalın' çağrısı

Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin'den vatandaşlara 'Evde kalın' çağrısı
İngiltere Başbakanı Johnson Kovid-19 salgınında 'maksimum risk' uyarısı yaptı

İngiltere Başbakanı Johnson Kovid-19 salgınında 'maksimum risk' uyarısı yaptı