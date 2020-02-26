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Türkiye, Koronavirüs

Van'daki toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemi

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) viral enfeksiyon ve salgınlara karşı toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.

Necat Hazar   | 26.02.2020
Van'daki toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemi

Van

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) viral enfeksiyon ve salgınlara karşı toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse ve diğer salgınlara karşı tüm önlemler alınıyor.

Bu kapsamda Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezi ve 13 ilçede, toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ve minibüslere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Özel kıyafet giyen ekipler, temizlenen toplu taşıma araçlarını viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte etti.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Vektörle Mücadele Merkezi Mesul Müdürü Senem Erol, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlama çalışmalarını sıklaştırdıklarını belirtti.

Vatandaşlarda son zamanlarda salgına karşı tedirginlik olduğunu belirten Erol, "Belediyemize ait otobüsler, özel halk otobüsleri ve minibüslerde ekiplerimiz ilaçlama ve dezenfekte işlemini geçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını daha sağlıklı bir şekilde kullanmaları için bu işlemleri belli periyotlarla yapıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarımızı tercih edebilirler." diye konuştu.

4 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Yusuf Siyahkaya da araçların düzenli olarak dezenfekte edildiğini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bu çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız bir nebze de olsa rahat bir nefes aldı. Son derece önemli bir çalışma. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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