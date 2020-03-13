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Türkiye, Koronavirüs

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 9 ülkeye uçuşlar durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak." dedi.

Necati Keleş   | 13.03.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 9 ülkeye uçuşlar durduruldu

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak." dedi.

 

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