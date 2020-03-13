Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 9 ülkeye uçuşlar durduruldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak." dedi.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.