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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında KKTC'ye 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Muhammet İkbal Arslan   | 11.02.2021
Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Lefkoşa

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Sağlık Bakanlığına ait uçakla KKTC'ye getirilen aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi salgın döneminde de sağladıkları destek dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletti.

Aşının çok önemli olduğunu belirten Pilli, "Dünyada bu kadar sıkıntılar varken, aşıya ulaşmak bu kadar zorken, Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur, aşı konusunda da bizi yalnız bırakmamıştır. Şu anda toplamda Türkiye'den 80 bin aşı geldi. 40 bin aşıyı yaptık, önümüzdeki günlerde yeni gelen 40 bin aşıyı da düzenli şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Pilli, aşıların Türkiye'den gelmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bu konuda KKTC halkı müsterih olsun, aşıda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da teyit etmiştir. Halkımızı en kısa sürede aşılayacağız." diye konuştu.

"Nisanda bütün sektörleri açmayı hedefliyoruz"

Aşılama planının sistemli şekilde devam ettiğine değinen Pilli, ilk önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yaptıklarını, düzenli şekilde tüm halkı aşılayacaklarını ifade etti.

Pilli, "Önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü aşılar bitecek. Aşıyla pandemiyi kontrol altına almayı ve nisanda bütün sektörleri açmayı hedefliyoruz. Türkiye'den toplamda 500 bin aşı gelmesini hedefliyoruz, bu sayıdan fazlası da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Henüz salgının bitmediğine işaret eden Pilli, halka maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

- Daha önce 40 bin doz aşı gönderilmişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün KKTC'de yaptığı açıklamada, "KKTC'ye bugüne kadar 40 bin doz aşı temin ettik. Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


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