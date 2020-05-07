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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'den Cezayir'e Kovid-19 yardımı

TİKA, koronavirüsle mücadele kapsamında Cezayir ve Oran şehirlerindeki sağlık çalışanlarına 30 bin cerrahi maske yardımı yaptı.

Talha Yavuz   | 07.05.2020
Türkiye'den Cezayir'e Kovid-19 yardımı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cezayir ve Oran şehirlerindeki sağlık çalışanlarına 30 bin cerrahi maske yardımı yaptı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, maskeler Cezayir Sağlık Bakanlığı Cezayir Hastaneleri Merkezi Eczanesi'ne teslim edildi.

Teslim edilen 30 bin cerrahi maske Cezayir ve Oran şehirlerindeki sağlık çalışanlarına dağıtılacak.

Maske ve koruyucu giysi bulmakta sıkıntı yaşanan ülkede, yetkililer TİKA'ya ve Türkiye'ye desteği için teşekkür etti.

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