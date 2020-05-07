Türkiye'den Cezayir'e Kovid-19 yardımı
TİKA, koronavirüsle mücadele kapsamında Cezayir ve Oran şehirlerindeki sağlık çalışanlarına 30 bin cerrahi maske yardımı yaptı.
Ankara
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cezayir ve Oran şehirlerindeki sağlık çalışanlarına 30 bin cerrahi maske yardımı yaptı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, maskeler Cezayir Sağlık Bakanlığı Cezayir Hastaneleri Merkezi Eczanesi'ne teslim edildi.
Teslim edilen 30 bin cerrahi maske Cezayir ve Oran şehirlerindeki sağlık çalışanlarına dağıtılacak.
Maske ve koruyucu giysi bulmakta sıkıntı yaşanan ülkede, yetkililer TİKA'ya ve Türkiye'ye desteği için teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.