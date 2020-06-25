Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
114,134.50
Altın
1,762.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'a yakalananlardan 165 bin 706 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte, 1472 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 165 bin 706 oldu.

Barış Gündoğan   | 25.06.2020
Türkiye'de Kovid-19'a yakalananlardan 165 bin 706 kişi iyileşti Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 193 bin 115, can kaybı 5 bin 46 oldu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 303 test yapıldı, 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1472 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 135 bin 424, vaka sayısı 193 bin 115, vefat sayısı 5 bin 46 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 941, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 369, toplam iyileşen hasta sayısı ise 165 bin 706 oldu.

"Yeni vaka sayılarımız tedbirlerin azaldığını gösteriyor"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'taki Diyanet camisinde Türklere ücretsiz antikor testi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 752'ye yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'a yakalananlardan 165 bin 706 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 678'e yükseldi
ABD'de Kovid-19 destek paketi kapsamında 1,1 milyon ölüye çek gitmiş

Benzer haberler

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

FIFA'dan 1,5 milyar dolarlık destek paketi

Türkiye'de Kovid-19'a yakalananlardan 165 bin 706 kişi iyileşti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 678'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 678'e yükseldi
ABD'de Kovid-19 destek paketi kapsamında 1,1 milyon ölüye çek gitmiş

ABD'de Kovid-19 destek paketi kapsamında 1,1 milyon ölüye çek gitmiş

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı