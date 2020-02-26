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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşları durduruldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 26.02.2020
Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşları durduruldu

Ankara

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi.

SGHM'nin resmi Twitter hesabından, Türkiye ile İran arasındaki uçuşlara ilişkin paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olup, İranlı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye'den İran'a gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir. Bu uçuşlarda Türk yolcu taşınmayacaktır. Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur."

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