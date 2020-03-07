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Türkiye, Koronavirüs

THY uçakları etkili yöntemlerle dezenfekte ediliyor

Türk Hava Yolları, yeni tip koronavirüs salgını için alınan önlemler kapsamında uçaklarında, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uyguluyor.

İzzet Taşkıran   | 07.03.2020
THY uçakları etkili yöntemlerle dezenfekte ediliyor

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ilk kez aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, süreç içerisinde dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs için tüm dünya seferber oldu. THY, uluslararası seyahat güvenliğini önemli ölçüde tehdit eden bu vakaya karşı, uçaklarını etkisi kanıtlamış işlemlerle dezenfekte ediyor. 

Yolcularının seyahat güvenliğini en ön planda tutan THY, en fazla sayıda vakanın görüldüğü İtalya, İran, Irak, Güney Kore, Çin ve Nahçivan'a olan uçuşlarını durdurdu. Durdurulan uçuşlar nedeniyle 28 Ocak'tan bugüne kadar 850'den fazla sefer iptal edildi. Durumun mart ayı sonuna kadar bu şekilde devam etmesi halinde iptal edilen sefer sayısının 1700'ü geçmesi bekleniyor.

Durdurulan uçuşların yanında, THY'nin yurt dışından gelen tüm uçakları, virüslere karşı etkisi kanıtlanmış yöntemlerle dezenfekte ediliyor. Uçakların dezenfeksiyon sürecinde uluslararası laboratuvarlarda test edilmiş, Dünya Sağlık Örgütü, uçak üretici firmaları ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerçekleştirilen testleri başarıyla geçmiş bir kimyasal madde kullanılıyor. Havaya, özel bir cihaz ile püskürtülen kimyasal 10 dakika boyunca uçak içerisinde dezenfeksiyonu gerçekleştirerek virüs ve bakterilere karşı koruma sağlıyor. İşlem toplam 25 dakika kadar sürüyor.

Uçaklara, bu uygulama yapılmadan yeni yolcu alınmıyor. Dezenfeksiyon uygulaması sırasında arındırma ekibi, kişisel koruyucu donanımını giyerek görevini yerine getiriyor. Uygulama hem sağlık hem de ulaştırma birimleri ile koordinasyon içerisinde tamamlanıyor. Şu ana kadar 500'e yakın uçak virüse karşı dezenfekte edildi.

Dezenfeksiyon sürecinin ikinci aşamasında ise genel temizlik prosedürü uygulanıyor. Bu aşamada; baş üstü dolapları, pencereler, koltuk başları, koltuk kenarları ve cepleri başta olmak üzere yolcuların temas ettiği her nokta derinlemesine temizleniyor. Her uçuştan sonra battaniye ve yastık gibi tekstil ürünleri değiştirilerek, yüksek sıcaklıkta yıkama işlemi uygulanıyor.

Otobüsler de temizleniyor

Alınan önlemler kapsamında yalnızca uçakları değil uçuş öncesi ve sonrası yolcuları taşıyan otobüsler de ciddi bir dezenfeksiyon sürecinden geçiriliyor. Tıpkı uçak içerisinde olduğu gibi otobüslerde de etkin bir temizlik işlemi uygulanıyor. Seyahatin her aşamasında yolcuların temas ettiği noktaların hijyeni sağlanıyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanına yayılan virüse karşı en etkin yöntemlerle önlem alıyoruz. Uçaklarımızda, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon süreçleri uyguluyoruz. Misafirlerimizin seyahat güvenliği bizim için daima en ön plandadır." ifadelerini kullandı.

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