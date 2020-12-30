THY, transit yolcularının PCR testini varış ülkelerine göre almalarını istedi
Türk Hava Yolları yurt dışı çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda yolcuların, PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını dikkate alması gerektiğini duyurdu.
İstanbul
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Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal hesabından yapılan açıklamada, yurt dışı çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda, uçuş öncesi PCR testi ibraz edilmesi gerekliliğinin resmi otoritelerin aldığı yeni karar uyarınca güncellendiği belirtildi.
Açıklamada, "Buna göre, transit yolcularımızın, PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını dikkate almaları gerekmektedir." denildi.
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