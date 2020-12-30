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Türkiye, Koronavirüs

THY, transit yolcularının PCR testini varış ülkelerine göre almalarını istedi

Türk Hava Yolları yurt dışı çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda yolcuların, PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını dikkate alması gerektiğini duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 30.12.2020
THY, transit yolcularının PCR testini varış ülkelerine göre almalarını istedi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal hesabından yapılan açıklamada, yurt dışı çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda, uçuş öncesi PCR testi ibraz edilmesi gerekliliğinin resmi otoritelerin aldığı yeni karar uyarınca güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, "Buna göre, transit yolcularımızın, PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını dikkate almaları gerekmektedir." denildi.










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