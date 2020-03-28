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Türkiye, Koronavirüs

THY iç hatlarda 14 büyükşehire sefer düzenleyecek

THY Genel Müdürü Ekşi, iç hatlarda yarın 00.01'den itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapılacağını duyurdu.

Zeynep Rakipoğlu   | 28.03.2020
THY iç hatlarda 14 büyükşehire sefer düzenleyecek

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İç hatlarda pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki büyükşehirlere sefer yapılacaktır. İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir. Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız." bilgisini verdi.

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