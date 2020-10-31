TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakeminin cuma günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, hakemin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucu pozitif çıkan hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.