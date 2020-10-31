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Spor, Koronavirüs

TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakeminin cuma günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Berad Büyük   | 31.10.2020
TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, hakemin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucu pozitif çıkan hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı.

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