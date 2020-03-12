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Türkiye, Koronavirüs

TESK'ten 'stokçuluk' uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Türkiye'de stok yapılması gereken bir ürün grubu bulunmuyor. Vatandaşlarımız, fiyatları üç katına çıkaranlara prim vermemeli." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 12.03.2020
TESK'ten 'stokçuluk' uyarısı

Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ürünleri bulmanın zorlaşacağına yönelik iddiaların satış fiyatlarına yansıdığına dikkati çekti.

Türkiye'de stok yapılması gereken bir ürün grubu bulunmadığına işaret eden Palandöken, "Vatandaşlarımız, fiyatları üç katına çıkaranlara prim vermemeli. Bir anda bu kadar yüklü alışveriş, enflasyonu da olumsuz etkileyecek. Vatandaşı kazıklamayacak esnafımıza güvenmeli, alışverişi ondan yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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