TBMM'de ziyaretçi yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağı, 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.
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TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, 1-31 Mayıs 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyeceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.