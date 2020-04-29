Euro
7.58
Dolar
6.98
BIST 100
101,603.60
Altın
1,704.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika, Koronavirüs

TBMM'de ziyaretçi yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağı, 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

Aynur Ekiz   | 29.04.2020
TBMM'de ziyaretçi yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

TBMM

KORONAVİRÜS HABERLERİ

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, 1-31 Mayıs 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 58 bin 368'e yükseldi
TBMM'de ziyaretçi yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Sağlık kurumlarında sosyal ortamlarda alınacak genel personel önlemleri güncellendi
İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kurt: Koronavirüs salgını İspanyol gribiyle birçok benzerlik taşıyor
Avrupa ülkeleri salgına karşı aldığı tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor

Benzer haberler

TBMM'de ziyaretçi yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

TBMM'de ziyaretçi yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

TBMM Başkanı Şentop: Gazi Meclisimiz Milli Mücadele'nin bizzat merkezi ve karargahıdır

Emine Erdoğan, TBMM'nin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da sokak hayvanları unutulmadı

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da sokak hayvanları unutulmadı
TBMM 100 yaşında

TBMM 100 yaşında
Karadağ İslam Birliği TBMM'nin açılışının 100. yılını kutladı

Karadağ İslam Birliği TBMM'nin açılışının 100. yılını kutladı