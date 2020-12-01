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Politika, Koronavirüs

TBMM Başkanı Şentop: Salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz

TBMM Başkanı Şentop, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Bize düşen sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım, salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Sinan Uslu   | 01.12.2020
TBMM Başkanı Şentop: Salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz

TBMM

KORONAVİRÜS HABERLERİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan yeni tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiğini hatırlatan Şentop, "Bize düşen, sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım, salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

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