TBMM Başkanı Şentop: Salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz
TBMM Başkanı Şentop, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Bize düşen sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım, salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan yeni tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı hükümetimizin aldığı yeni tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Bize düşen; sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım; salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz. pic.twitter.com/a9FMKoshLK— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 30, 2020
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiğini hatırlatan Şentop, "Bize düşen, sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım, salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.