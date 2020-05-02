Tacikistan'da Kovid-19'dan ilk ölümler
Tacikistan’da yeni tip koronavirüsten ilk iki ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Taşkent
Tacikistan Devlet Televizyonunun yayımladığı haberde, ülkede bugün iki kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
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Haberde, ülkedeki vaka sayısının 44 artışla 76'ya ulaştığı ifade edilirken, hastanelerde 2 bin 782 kişinin karantina altında tutulduğu aktarıldı.
Tacikistan'da ilk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.