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Türkiye, Koronavirüs

Sürücü kursu sınavları ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, mart sonuna kadarki tüm sürücü kursu sınavlarının ertelendiğini bildirdi.

Yıldız Aktaş   | 16.03.2020
Sürücü kursu sınavları ertelendi

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini belirtti. 

Selçuk bu kapsamda, elektronik ortamda yapılanlar dahil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.

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