Sürücü kursu sınavları ertelendi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, mart sonuna kadarki tüm sürücü kursu sınavlarının ertelendiğini bildirdi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini belirtti.
Selçuk bu kapsamda, elektronik ortamda yapılanlar dahil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.