'Saygı nöbetçisi' polisler de maske taktı
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde görevli "saygı nöbetçileri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmaya başladı.
Ankara
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde görevli "saygı nöbetçileri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmaya başladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, emniyet mensubu "saygı nöbetçileri"nin maskeli fotoğraflarına yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.