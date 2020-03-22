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Kültür Sanat, Koronavirüs

Sanatçılar 'Evde kal' çağrısını müzikle yapacak

"#EvdeKal #MüzikleKal" Projesi, 23 Mart'ta Ferhat Göçer'in evinden gerçekleştireceği mini konserle başlayacak.

Ahmet Esad Şani   | 22.03.2020
Sanatçılar 'Evde kal' çağrısını müzikle yapacak

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Demirören Medya, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla "#EvdeKal #MüzikleKal" Projesini başlattı.

Bu süreçte evde olmanın önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirilen projeyle, sürpriz sanatçılar sevilen şarkılarını evlerinden yaptıkları canlı yayınlarda seslendirecek.

İlk konseri Ferhat Göçer verecek

Projeye destek veren Ferhat Göçer, 23 Mart'ta 21.05'teki ilk canlı yayında, sevilen şarkılarını ev ortamında eş zamanlı olarak Youtube, Instagram ve Twitter hesapları üzerinden sevenleriyle paylaşacak.

İkinci konseri kimin vereceği ise Ferhat Göçer'in verdiği mini konserin sonrasında açıklanacak. Ünlü müzisyen başlatacağı "challenge" (meydan okuma) ile bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarından birini desteğe davet edecek.

Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından "#EvdeKal#MüzikleKal" Projesine destek verilecek.

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