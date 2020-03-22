Sanatçılar 'Evde kal' çağrısını müzikle yapacak
"#EvdeKal #MüzikleKal" Projesi, 23 Mart'ta Ferhat Göçer'in evinden gerçekleştireceği mini konserle başlayacak.
İstanbul
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Demirören Medya, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla "#EvdeKal #MüzikleKal" Projesini başlattı.
Bu süreçte evde olmanın önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirilen projeyle, sürpriz sanatçılar sevilen şarkılarını evlerinden yaptıkları canlı yayınlarda seslendirecek.
İlk konseri Ferhat Göçer verecek
Projeye destek veren Ferhat Göçer, 23 Mart'ta 21.05'teki ilk canlı yayında, sevilen şarkılarını ev ortamında eş zamanlı olarak Youtube, Instagram ve Twitter hesapları üzerinden sevenleriyle paylaşacak.
İkinci konseri kimin vereceği ise Ferhat Göçer'in verdiği mini konserin sonrasında açıklanacak. Ünlü müzisyen başlatacağı "challenge" (meydan okuma) ile bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarından birini desteğe davet edecek.
Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından "#EvdeKal#MüzikleKal" Projesine destek verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.