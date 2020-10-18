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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan İstiklal Caddesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'nin, bu pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne olduğunu belirterek, mecbur olunmadıkça kalabalık ortamlara girilmemesi uyarısında bulundu.

Barış Gündoğan   | 18.10.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan İstiklal Caddesi paylaşımı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden İstiklal Caddesi'nde bugün çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. 


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Fotoğrafı, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar" başlığıyla paylaşan Koca, "Taksim İstiklal Caddesi, bu pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim." açıklamasını yaptı.

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