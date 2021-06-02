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Türkiye, Koronavirüs

Sabiha Gökçen'de PCR testleri 1,5 saatte sonuçlanıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Kovid-19 PCR test merkezinde yapılan testlerin sonuçları 1,5 saatte yolculara bildiriliyor.

Tansel Parlak   | 02.06.2021
Sabiha Gökçen'de PCR testleri 1,5 saatte sonuçlanıyor

İstanbul

Havalimanı terminal işletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışı uçuşları bulunan yolculara vakit kazandırmak ve daha hızlı sonuç bildirmek adına yapılan çalışmalar neticelerini veriyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı gelen yolcu katında bulunan test merkezine başvuran yolculardan alınan örnekler yine havalimanı içerisinde bulunan laboratuvarlarda incelenerek sonuçları 1,5 saat içerisinde yolculara e-posta ve kısa mesaj yoluyla bildiriliyor.

Test merkezinde PCR testinin yanı sıra antikor ve antijen testleri de yaptırılıyor. PCR test sonucu 1,5 saat sonra alınabilirken antikor ve antijen testlerinin sonuçları ise 20 dakikada alınıyor.

Havalimanındaki PCR test merkezine yolcu olmayan vatandaşlar da başvurup, testlerini yaptırabiliyor.

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