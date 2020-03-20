Euro
6.99
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,489.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

PTT AŞ'den Kovid-19 önlemleri

Günlük para çekme limiti 3 bin liraya yükseltilirken, müşteriler paralarını, yaygın PTT ATM'lerinden ve kamu ortak ATM'lerinden kolaylıkla çekebilecek.

Sefa Şengül   | 20.03.2020
PTT AŞ'den Kovid-19 önlemleri

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında ikinci bir duyuruya kadar cumartesi günleri sadece hızlı tebligat, telgraf, posta kargosu/kargo, içeriğinde pasaport bulunan nitelikli gönderilerin dağıtım hizmetinin verileceğini bildirdi.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan önlemler çerçevesinde öncelikle vatandaşın sağlığını dikkate alan şirket, dağıtım araçlarını, iş yerlerini, servis araçlarını ve müşterilerin temas edebileceği alanları özenle dezenfekte ettirdi.

Şirket, günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükseltirken, müşteriler paralarını, yaygın PTT ATM'lerinden ve kamu ortak ATM'lerinden kolaylıkla çekebilecek.

Cumartesi günleri sadece nitelikli gönderiler dağıtılacak

Çalışanların sağlığının korunması ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi açısından, ikinci bir duyuruya kadar, cumartesi günleri hızlı tebligat, telgraf, posta kargosu/kargo, kapsamında pasaport bulunan nitelikli gönderilerin dağıtım hizmeti verilecek.

Tebligat, APS kurye (pasaport hariç), kayıtlı posta gönderileri ile kayıtsız posta gönderileri ise dağıtılmayacak. Kargomat cihazı bulunan illerde ihbarlı gönderilerden alıcı telefon numarası bulunanların bu cihazlara konulmasına özen gösterilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
Edirne Belediyesi kiracılarından kira almayacak
IMF'den İtalya ekonomisi için daralma beklentisi
Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100'e ulaştı
Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek

Benzer haberler

Avusturya’da Kovid-19 Ulusal Meclise sıçradı

Avusturya’da Kovid-19 Ulusal Meclise sıçradı

PTT AŞ'den Kovid-19 önlemleri

İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel

IMF'den İtalya ekonomisi için daralma beklentisi

IMF'den İtalya ekonomisi için daralma beklentisi

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir belde koronavirüs nedeniyle kapatıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir belde koronavirüs nedeniyle kapatıldı
İran'da milletvekillerinden Ruhani'ye koronavirüsle mücadele için 'karantina' çağrısı

İran'da milletvekillerinden Ruhani'ye koronavirüsle mücadele için 'karantina' çağrısı